Главы МИД Украины, Британии, Франции и ФРГ отложили встречу по Украине в Лондоне

Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили запланированные на 23 апреля переговоры о возможных путях урегулирования конфликта на Украине в Лондоне. Об этом заявил телеканал Sky News.

Вместо переговоров на уровне глав внешнеполитических ведомств, обсуждение пройдет между высокопоставленными чиновниками из пяти стран. По данным телеканала, несмотря на изменившийся формат встречи украинский министр иностранных дел Андрей Сибига все же прибудет в британскую столицу и, как ожидается, проведет двустороннюю встречу с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

По информации Sky News, в Лондоне планировали обсудить предложение США, согласно которому Вашингтон мог бы признать Крым российским в рамках договоренностей о перемирии. Однако, как отмечается, украинская сторона отвергла такой вариант. Также речь шла о «заморозке» линии фронта, возможных гарантиях безопасности и инвестициях в восстановление страны в обмен на территориальные уступки.

Официальные комментарии от представителей государств пока не опубликованы.

Ранее 5-tv.ru писал, что по данным американских газет, Украина готова отказаться от 20% территорий в пользу России. Они ссылались на неназванного высокопоставленного чиновника американской администрации. Однако речь шла только о признании де-факто.