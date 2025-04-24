Президент Украины Владимир Зеленский «как будто специально» подставил США во время пасхального перемирия, использовав их оружие. Об этом заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Как будто специально Зеленский подставляет, в том числе, и американцев, используя именно американское оружие в ходе пасхальных праздников», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что сначала Зеленский отверг предложение о перемирии, однако под давлением Запада согласился. Но было это «только на словах».

Захарова привела данные Минобороны РФ, отметив, что за 30 часов ведомство зафиксировало 4900 тысяч нарушений со стороны Украины.

Она добавила, что, помимо артобстрелов, нацисты применили 90 дронов и совершали обстрелы и ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS Курскую область.

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