Немецкие власти угрожают не пустить посла России на мероприятия по случаю Победы над нацистской Германией.

Как пишет Bild, организаторы церемонии в Бранденбурге намерены вывести российского посла в ФРГ Сергея Нечаева силой, если тот прибудет на акцию. Ранее в СМИ появилась информация, что немецкое Министерство иностранных дел рекомендовало не приглашать на мероприятия представителей России и Белоруссии. И это несмотря на то, что именно советская армия сыграла ключевую роль в разгроме нацистов.

На это в нашем посольстве заявили, что россиянам не требуется приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном комментарии «Известиям» подчеркнула: Берлин своими действиями буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма.