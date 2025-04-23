Власти Германии могут не допустить посла РФ на мероприятия в честь Дня Победы
В Москве на это ответили, что российская делегация имеет право почтить память погибших, даже без официального приглашения.
Фото, видео: Soeren Stache/ТАСС; 5-tv.ru
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Немецкие власти угрожают не пустить посла России на мероприятия по случаю Победы над нацистской Германией.
Как пишет Bild, организаторы церемонии в Бранденбурге намерены вывести российского посла в ФРГ Сергея Нечаева силой, если тот прибудет на акцию. Ранее в СМИ появилась информация, что немецкое Министерство иностранных дел рекомендовало не приглашать на мероприятия представителей России и Белоруссии. И это несмотря на то, что именно советская армия сыграла ключевую роль в разгроме нацистов.
На это в нашем посольстве заявили, что россиянам не требуется приглашение, чтобы почтить память советских воинов-освободителей и жертв нацизма. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эксклюзивном комментарии «Известиям» подчеркнула: Берлин своими действиями буквально саморазоблачился, обнажив уродство русофобии и признаки неонацизма.
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