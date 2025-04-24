Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всему миру
Участники онлайн пресс-конференции Москва — Симферополь почтили память героев.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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За две недели до великого праздника Дня Победы — 9 Мая — стартовала международная акция «Георгиевская ленточка». Более 70 тысяч символов Победы волонтеры раздадут россиянам.
В знак бесконечного уважения и благодарности символ 9 Мая носят даже на МКС. К памятной акции присоединятся наши единомышленники из Приднестровья, Турции, Египта, Кипра, Туниса, Индии и Италии.
В эти минуты в Москве проходит акция «Автопробег Победы». Колонна автомобилей и мотоциклов отправилась от Музея Победы и вернется к мемориальному комплексу на Поклонной горе.
Принимают участие ретро-автомобили и мотоциклы московских и региональных байкерских клубов. Перед началом акции ее участники и гости возложили цветы к Вечному огню. Автопробеги стартовали так же в 77 регионах страны.
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