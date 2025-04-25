«Цифры ничего не значат»: актер Влад Прохоров показал избранницу на 21 год старше себя

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 43 0

Актер Влад Прохоров показал избранницу на 21 год старше себя

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звезда фильма «Руки вверх!» рассказал, в чем секрет гармоничных отношений в любом возрасте.

Актер Влад Прохоров, сыгравший главную роль в фильме «Руки вверх!», вышел на красную дорожку 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) с дамой сердца, которая старше на 21 год. Избранница 27-летнего артиста — 48-летняя Наталья Гнеушева, киноагент и актриса.

Первый вопрос корреспондента 5-tv.ru был прямолинеен — о разнице в возрасте. Его Прохоров выдержал стойко, как и его возлюбленная. Пока актер отвечал, агент стояла за его плечом и улыбалась, как бы соглашаясь с каждым сказанным словом.

«Я думаю, что нет вообще ощущения возраста. Главное, чтобы человек был гармоничен, счастлив и умел любить. А цифры — это уже ничего не значит», — говорил Прохоров.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Родион Газманов поделился своим мнением о молодых актерах. По его словам, новые дарования киноискусства заслуживают внимания, поскольку у них современный взгляд на определенные установки в искусстве. Необходимо также, по мнению Газманова-младшего, помогать еще не до конца окрепшим артистам в творческом мире. Так считает собеседник.

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