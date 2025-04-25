Автомобиль взорвался рядом с жилым домом в подмосковной Балашихе

В Балашихе рядом с многоэтажным жилым домом взорвался автомобиль. Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Инцидент произошел в микрорайоне Авиаторов на бульваре Нестерова в 11 утра. Машина взорвалась и загорелась. От ударной волны на нижних этажах здания выбило окна. Помимо этого, согласно данным источника, в результате происшествия погиб один человек.

На кадрах видны густые клубы черного дыма над горящим транспортным средством. Тело погибшего лежит рядом со входом в подъезд. Очевидцы стараются отогнать другие автомобили подальше, чтобы не спровоцировать новые взрывы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в центре Махачкалы произошел взрыв бытового газа.