«Зеленский это понимает»: Трамп заявил, что Крым останется в составе России

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 40 0

Трамп: Крым останется российской территорией

Крым останется в составе России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Полуостров стал территорией РФ в период президентства Барака Обамы.

Крым останется в составе России, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью Time. Он также обвинил Киев в разжигании конфликта с Москвой.

«Крым останется с Россией. И Зеленский это понимает, и все понимают, что это было с ними долгое время», — сказал лидер Штатов.

Трамп напомнил, что Крым стал территорией России во время президентского срока Барака Обамы. Жители Крыма — в большинстве своем русскоговорящие люди. Американский лидер признает это.

Одна из первопричин украинского конфликта — намерение Украины стать частью НАТО. Трамп считает, что Киев никогда не сможет сделать этого.

Вашингтон обещал в скором времени представить «американский мирный план» — стратегию по урегулированию конфликта. Исходя из публикаций западных СМИ, документ включает в себя несколько пунктов. Среди них немедленное прекращение огня, старт прямых переговоров между РФ и Украиной, отказ Киева от идеи вступления в НАТО и попыток признать территории.

Предложение США — юридически признать суверенитет России над Крымом и фактически — над освобожденными территориями Донбасса и Новороссии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Европа разворачивает кампанию против миротворческих усилий Трампа.

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