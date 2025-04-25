Николай Расторгуев рассказал о причинах популярности в народе песни «Давай за»

Народный артист России Николай Расторгуев рассказал корреспонденту 5-tv.ru, почему народ России так любит песню группы «Любэ» — «Давай за». По словам музыканта, к этой композиции не применимо слово «популярность» — она про нечто большее.

«Популярная», «фанаты» — это немножко не об этой песне. Она была сделана для кино — «Спецназ» назывался фильм, в 2002 году. Прошло уже 20 с лишним лет. И это одна из наших лучших песен вообще на эту тематику — о войне. Не все песни у «Любэ» о войне. Вот у нас есть несколько удачных песен: «Комбат», «Давай за» и еще штук пять. И это одна из самых наших вообще удачных песен. Она вышла в тот момент, когда она была нужна — это тоже очень важно. Главное, чтобы народу понравилось», — считает исполнитель.

Расторгуев также рассказал, что он думает по поводу популярности его песен среди молодежи. По словам музыканта, он не присваивает себе никакие заслуги, из-за интереса юных исполнителей к его музыке.

«А я тут что? Мы предлагаем, а откликаются разные, абсолютно разные исполнители. И молодые, и постарше, и звезды старшего поколения, конечно же. И нам очень приятно, что они откликаются и исполняют наши песни. Это здорово», — признался лидер «Любэ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ».