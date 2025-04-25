Николай Расторгуев рассказал о причинах популярности в народе песни «Давай за»

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 69 0

Музыкант не видит в этом своей заслуги.

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист России Николай Расторгуев рассказал корреспонденту 5-tv.ru, почему народ России так любит песню группы «Любэ» — «Давай за». По словам музыканта, к этой композиции не применимо слово «популярность» — она про нечто большее.

«Популярная», «фанаты» — это немножко не об этой песне. Она была сделана для кино — «Спецназ» назывался фильм, в 2002 году. Прошло уже 20 с лишним лет. И это одна из наших лучших песен вообще на эту тематику — о войне. Не все песни у «Любэ» о войне. Вот у нас есть несколько удачных песен: «Комбат», «Давай за» и еще штук пять. И это одна из самых наших вообще удачных песен. Она вышла в тот момент, когда она была нужна — это тоже очень важно. Главное, чтобы народу понравилось», — считает исполнитель.

Расторгуев также рассказал, что он думает по поводу популярности его песен среди молодежи. По словам музыканта, он не присваивает себе никакие заслуги, из-за интереса юных исполнителей к его музыке.

«А я тут что? Мы предлагаем, а откликаются разные, абсолютно разные исполнители. И молодые, и постарше, и звезды старшего поколения, конечно же. И нам очень приятно, что они откликаются и исполняют наши песни. Это здорово», — признался лидер «Любэ».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Саграда представил песню-трибьют легендарной композиции «Любэ».

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.65
-0.21 94.36
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

22:44
Московская полиция поздравила ветеранов Великой Отечественной войны
22:22
Педагог оказалась в центре скандала после конфликта с учеником в Петербурге
22:00
Убийство генерала Минобороны РФ Ярослава Москалика в Балашихе: хроника событий
21:38
Николай Расторгуев рассказал о причинах популярности в народе песни «Давай за»
21:16
На Петропавловской крепости дали пушечный залп в честь старта навигации
20:54
Митинг-концерт прошел в честь дня рождения Владимира Жириновского

Сейчас читают

«Цифры ничего не значат»: актер Влад Прохоров показал избранницу на 21 год старше себя
«Он поднимал бровь, и наступала тишина»: Безрукова о дисциплине в театре Табакова
На Пятом канале акция «День добрых дел» для юного Даниила
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака