Дональд Трамп оценил встречу Владимира Путина и спецпосланника Стива Уиткоффа

Беседа представителя президента США и российского лидера в Кремле продлилась три часа.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал хорошей встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина в Москве. Об этом сообщается в материале агентства Reuters.

«У Уиткоффа была хорошая встреча», — заявил Трамп.

Прежде чем отправиться в Кремль, спецпосланник президента США в сопровождении спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева прогулялся по Старому Арбарту в Москве. А вскоре после переговоров в официальном Telegram-канале Кремля появилось видео, снятое во время встречи Путина и Уиткоффа.

Они поприветствовали друг друга по-английски и перешли к делам. Беседа продлилась три часа. По итогам помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что она была конструктивной. В частности, обсуждалась возможность возобновления прямых переговоров между представителями РФ и Украины.

Ранее 5-tv.ru писал о реакции Дональда Трампа на подарок Владимира Путина. После покушения на жизнь американского лидера, российский коллега отправил ему его портрет кисти народного художника России Никаса Сафронова.