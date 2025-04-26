Телеведущая поддерживает дочь в ее увлечении пластикой и уколами красоты и даже помогает худеть с помощью опасных инъекций.

Мама телеведущей Даны Борисовой Екатерина Ивановна пришла на телешоу на одном из федеральных каналов, чтобы пожаловаться и рассказать о своем отчаянии. Она всерьез переживает за внучку Полину Аксенову, которой мама разрешает экспериментировать с собственным телом. Более того, даже поощряет эксперименты, которые становятся все опаснее.

Как известно, несколько месяцев назад Дана Борисова попала в больницу в ужасном состоянии после попытки похудеть с помощью препарата для диабетиков. После госпитализации она призналась, что и 17-летней дочери сделала пару инъекций, но в ее случае все обошлось.

Тем не менее Полина после увеличения губ и изменения формы носа с помощью филлеров продолжает искать способы улучшить внешность. На этот раз она собралась увеличить грудь. Борисова, а она сама поклонница разного рода «тюнинга», считает, что девушка уже достаточно взрослая и может решать самостоятельно, что делать со своим телом.

«Пожалей своего ребенка, умоляю! С собой делай что хочешь, а Полину не трогай, оставь ее в покое. Она девочка, ей еще предстоит мамой быть. Подумай о ее здоровье!» — обратилась к ней Екатерина Ивановна в прямом эфире.

Телеведущая продолжает настаивать, что сама разберется, как воспитывать дочь. Она просит родительницу придержать непрошенные советы. Полина в свою очередь благодарит маму за свободу. Девушка считает пластические операции современной нормой и намерена и дальше редактировать внешность. Последующие операции ее мама заранее одобрила.

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