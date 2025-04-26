«Ничем она не болеет»: коллеги объяснили скандальное фото Регины Дубовицкой

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

У 81-летней телеведущей Регины Дубовицкой не проблем со здоровьем

регина дубовицкая постарела — вот сюрприз

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Легендарной ведущей «Аншлага» 81 год. Увидев ее в соцсетях, поклонники забили тревогу.

Ведущая юмористической передачи «Аншлаг» Регина Дубовицкая заставила говорить о себе весь интернет, просто сфотографировавшись с коллегами и друзьями. Фото 81-летней знаменитости появилось в блоге комика Сергея Дроботенко, рядом с ними стояли также Елена Воробей и Геннадий Ветров. Дубовицкая, очевидно, изменилась с возрастом, похудела, а голову ее покрыла седина. Она действительно сильно отличается от образа, к которому привыкли телезрители.

Как сообщается в материале KP.RU, последние 11 лет телеведущая тщательно следит за весом, питанием — своим и супруга, физика Юрия Айвазяна. И хотя на снимке Дроботенко женщина может показаться бледной, ее коллеги опровергают все подозрения и слухи о тяжелой болезни, которая якобы довела ее до истощения. Журналистам в окружении Дубовицкой напомнили о возрасте артистки. И подчеркнули — она не из тех, кто беспокоится о каждой морщинке.
Тот самый кадр, смутивший пользователей соцсетей. Фото: Instagram*/s.a.drobotenko

«Стало диковинкой, когда женщина, телеведущая или актриса, выбирает зрелость без уколов красоты или пластики. Человеку — 81 год! Живой острый ум. Ради здоровья человек держит свой вес в норме. А морщинки? Так у них всех будут. Если решите стареть естественно», — сказал собеседник издания.

По словам коллег, Регина Игоревна привыкла к подобной реакции на ее внешность. Но все же призывает не слушать сплетников и уж тем более верить рекламе сомнительных средств для похудения, которую недобросовестные продавцы «украшают» снимками Дубовицкой. Так что можно отбросить слухи и спокойно ждать новых эфиров с легендой.

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* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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