«Беру себе вторую дочку»: чего ожидать от отношений с более молодым партнером

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 629 0

Психотерапевт Калантар: не ожидайте равных отношений с более молодым партнером

Фото, видео: www.globallookpress.com/Frank May; 5-tv.ru

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Психолог рассказала, возможно ли счастье в таком союзе.

Если вы вступаете в отношения с более молодым партнером, то не стоит ожидать, что он будет на равных с вами. Об этом рассказала клинический психолог и психотерапевт Вера Калантар для 5-tv.ru.

«Если вы старше своего партнера, и вы идете в отношения, ожидая, что ваш партнер будет равный с вами по жизненному опыту, по рассуждениям, по тому, как он относится к семье, к детям, к людям. Нет, сразу скажу нет. Здесь не нужно ожидать от своего партнера вот этой одинаковости», — говорит эксперт.

Психотерапевт отмечает, что невозможно в 30 лет обладать тем же опытом, что и в 50 или в 60 лет. Точно также невозможно 20-25-летней девушке овладеть опытом, которым обладает 40-летний мужчина.

И наоборот, 30-летний молодой человек не сможет тягаться интеллектом, опытом, мудростью и прозорливостью с 55-летней женщиной, добавляет Калантар.

«Эти ожидания должны быть реалистичными для того, чтобы этот союз приносил счастье обоим», — говорит эксперт.

Когда ваши ожидания реалистичны, то вы понимаете, на что идете, и в таком случае ваш союз совершенно точно может быть счастливым, процветающим и сексуально активным.

«Когда ожидание реалистичные, вы четко осознаете: «Хорошо, я беру себе условно вторую дочку», «Хорошо, я беру себе вторую маму», — говорит специалист.

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