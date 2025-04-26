Он также назвал его диктатором, который отправил миллион своих граждан на тот свет.

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за внешний вид на похоронах папы римского Франциска. Об этом он написал в соцсети X.

«Диктатор не имеет никакого уважения», — написал Боуз, комментируя внешний вид украинского президента.

Кроме того, журналист добавил, что Зеленский — человек, «который отправил миллион своих граждан в преждевременные могилы».

Известно, что накануне похорон папы римского Франциска состоялась встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

По информации телеканала Sky News, после похорон папы римского Трамп и Зеленский договорились о новой встрече. Это было их первое общение после того, как 28 февраля в Белом доме произошла публичная перепалка между лидерами двух стран.

Зеленский назвал эту встречу с американским коллегой хорошей. Он поблагодарил Трампа и выразил надежду на то, что стороны «достигнут общих результатов» в ходе сотрудничества

Итальянская газета La Repubblica писала, что в день прощания с папой римским Киев собирается организовать саммит по урегулированию конфликта на Украине. В нем должны были принять участие США, Великобритания, Италия и Франция. Итальянская сторона не поддержала эту идею из-за проблем с логистикой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ готова к переговорам с Киевом без предварительных условий.