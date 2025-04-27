Международная акция «Сад памяти» прошла в Сиднее

В Австралии она состоялась уже в третий раз.
Фото, видео: 5-tv.ru
В Австралии в год 80-летия Победы стартовала международная акция «Сад памяти» — на континенте она проходит уже в третий раз. Волонтеры уже высадили новые деревья в одном из крупнейших городов страны — Сиднее. Кадры мероприятия — в распоряжении «Известий».
«Активисты Молодежного совета Австралии, Российско-Австралийского содружества совместно Посольством Российской Федерации в Австралии провели посадку трех деревьев. Мы высадили две шелковицы и один лимон», — рассказал советник посольства РФ в Австралии Руслан Арутюнов.
Также на мероприятии присутствовали дети участников Великой Отечественной войны и их семьи, священнослужители, молодежь. Всего пришли около 70 человек, всем им сотрудники посольства подарили георгиевские ленты.
Каждое посаженное дерево- связь между прошлым и будущим; так люди отдают дань подвигу, который совершили военнослужащие.
Местный житель, один из участников акции «Сад памяти» Семен Оршанский рассказал «Известиям», что он и его семья встретили войну в первый день после ее начала, после их эвакуировали. Его отец был кадровым офицером Красной Армии и участником парада Победы 9 мая 1945 года в столице.
«Такие акции надо продолжать и для тех, кто сейчас жив, и для тех, кто будет жить, чтобы они помнили об ужасах войны и старались их не допускать никогда», — отметила его супруга Галина Оршанская.
Ранее, 17 апреля, писал 5-tv.ru, в столице Перу Лиме провели акцию «Сад памяти». Для студентов открыли выставку легендарного советского фотокорреспондента военных лет Евгения Халдея. Дополнили экспозицию современные снимки российского фотографа-документалиста Сергея Венявского.
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