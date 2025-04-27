Международная акция «Сад памяти» прошла в Сиднее

|
Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 16 0

В Австралии она состоялась уже в третий раз.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Победы 9 Мая

В Австралии в год 80-летия Победы стартовала международная акция «Сад памяти» — на континенте она проходит уже в третий раз. Волонтеры уже высадили новые деревья в одном из крупнейших городов страны — Сиднее. Кадры мероприятия — в распоряжении «Известий».

«Активисты Молодежного совета Австралии, Российско-Австралийского содружества совместно Посольством Российской Федерации в Австралии провели посадку трех деревьев. Мы высадили две шелковицы и один лимон», — рассказал советник посольства РФ в Австралии Руслан Арутюнов.

Также на мероприятии присутствовали дети участников Великой Отечественной войны и их семьи, священнослужители, молодежь. Всего пришли около 70 человек, всем им сотрудники посольства подарили георгиевские ленты.

Каждое посаженное дерево- связь между прошлым и будущим; так люди отдают дань подвигу, который совершили военнослужащие.

Местный житель, один из участников акции «Сад памяти» Семен Оршанский рассказал «Известиям», что он и его семья встретили войну в первый день после ее начала, после их эвакуировали. Его отец был кадровым офицером Красной Армии и участником парада Победы 9 мая 1945 года в столице.

«Такие акции надо продолжать и для тех, кто сейчас жив, и для тех, кто будет жить, чтобы они помнили об ужасах войны и старались их не допускать никогда», — отметила его супруга Галина Оршанская.

Ранее, 17 апреля, писал 5-tv.ru, в столице Перу Лиме провели акцию «Сад памяти». Для студентов открыли выставку легендарного советского фотокорреспондента военных лет Евгения Халдея. Дополнили экспозицию современные снимки российского фотографа-документалиста Сергея Венявского.

Тема:
День Победы 9 Мая
26 апр
В Германии осудили запрет послу РФ участвовать в мероприятиях ко Дню Победы
24 апр
Международная акция «Георгиевская ленточка» стартовала по всему миру
24 апр
«Никто не сможет нам запретить помнить»: в Кишиневе пройдет «Бессмертный полк»
23 апр
Власти Германии могут не допустить посла РФ на мероприятия в честь Дня Победы
23 апр
На главной площади Кишинева запретят праздновать День Победы
19 апр
«Беречь любой ценой»: потомок Мелитона Кантарии о важности сохранения правды о ВОВ
18 апр
«Театр абсурда»: Матвиенко об идее праздновать День Победы в столице Украины
18 апр
На портале «Молодежь Москвы» представили спецпроект к юбилею Победы
17 апр
Патриотический автопробег пройдет по городам-героям России и Белоруссии
17 апр
В столице Перу провели акцию «Сад памяти»
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.65
-0.21 94.36
-0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

2:22
Международная акция «Сад памяти» прошла в Сиднее
2:01
«Зарекомендовали себя»: правда ли яблоки помогают в борьбе с раком и ожирением
1:29
Трамп: корабли США должны бесплатно проходить через Панамский канал
1:04
Не менее 14 человек погибли при взрыве в порту Ирана
0:43
«Не теряем время»: Мизулина рассказала, как готовить обед для настоящего мужчины
0:24
Падали в обмороки: названо число людей на похоронах папы римского Франциска

Сейчас читают

«Не теряем время»: Мизулина рассказала, как готовить обед для настоящего мужчины
«Надо было брать Машу с Уралмаша»: Волочкова о нежелании зятя общаться со СМИ
«Если не в Никиту, то в кого»: Гузеева раскрыла правду о романе с Михалковым
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака