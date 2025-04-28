«Тяжело, но это классно»: как Стас Михайлов отметил свой день рождения на сцене

Музыкант раскрыл, о каких подарках он мечтал.

Народный артист России Стас Михайлов, когда ему было шесть-семь лет, мечтал получить в качестве подарка велосипед. Об этом он рассказал на большом сольном концерте в честь своего для рождения.

По словам исполнителя, в детстве ему всегда хотелось больше игрушек, потому что далеко не каждый в то время мог похвастаться их большим количеством. А также, как и многие сверстники, грезил о велосипеде, который ему в итоге и вручили в возрасте шести-семи лет.

«Игрушку хотелось. Честно, в детстве игрушек не так много было. <…> Я мечтал, я вспомнил, велосипед мне подарили. Велик у меня был. Велосипед «Десна», — ответил он.

В 2025 году музыкант отметил свой день рождения прямо на сцене. В честь 56-летия он устроил большой сольный концерт в Москве. Вместе с ним выступили народные артисты РФ Григорий Лепс и Николай Басков, певица Севиль, Люся Чеботина, Эмин Агаларов и заслуженная артистка России Жасмин.

Михайлов отметил, что проводить праздник в таком формате — это всегда большая ответственность. Все иначе происходит, когда все организовывается в другом городе. Ведь так много знакомых людей, которым надо уделить внимание и решить бытовые вопросы. Тем более, что исполнитель со своей командой взяли технически моменты на себя.

«Тяжело, но это классно», — подытожил певец.

Ранее 5-tv.ru писал, что Стас Михайлов дал напутствие российскому нападающему хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину.