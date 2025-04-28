Путин: число единомышленников России растет

Число единомышленников России растет, причем в разных странах и на разных континентах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления заседании Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

По словам президента, пристальное внимание сегодня приковано парламентской дипломатии, а также позиции России, которую она твердо продолжает отстаивать. Укрепляются контакты страны по линии ЕВРАЗЭС, ОДКБ, БРИКС и ШОС со всеми сторонниками РФ.

«А их число (сторонников — Прим. ред.) растет, причем в разных странах и на разных континентах», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин добавил, что российская сторона не отказывает от контактов с европейскими и американскими парламентариями. По его словам, РФ готова к диалогу, а США и ЕС, в свою очередь, вольны сами выбирать, что им хочется.