Путин: число единомышленников России растет

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 61 0

Президент сегодня выступил на заседании Совета законодателей РФ в Петербурге.

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Число единомышленников России растет, причем в разных странах и на разных континентах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в рамках своего выступления заседании Совета законодателей Российской Федерации в Санкт-Петербурге.

По словам президента, пристальное внимание сегодня приковано парламентской дипломатии, а также позиции России, которую она твердо продолжает отстаивать. Укрепляются контакты страны по линии ЕВРАЗЭС, ОДКБ, БРИКС и ШОС со всеми сторонниками РФ.

«А их число (сторонников — Прим. ред.) растет, причем в разных странах и на разных континентах», — подчеркнул глава государства.

При этом Путин добавил, что российская сторона не отказывает от контактов с европейскими и американскими парламентариями. По его словам, РФ готова к диалогу, а США и ЕС, в свою очередь, вольны сами выбирать, что им хочется.

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Путин: число единомышленников России растет

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