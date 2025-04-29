Российские туристы попали в аварию в Турции

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ДТП произошло на маршруте из аэропорта Антальи в Сиде. Водитель не справился с управлением.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Lu Zhe; 5-tv.ru

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Российские туристы попали в аварию в Турции. Дорожно-транспортное происшествие произошло по дороге из аэропорта Антальи в город Сиде.

Водитель не справился с управлением. Машину занесло, она улетела в кювет и врезалась в теплицу. По последней информации, пострадали 18 туристов и водитель. Все они доставлены в больницы.

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