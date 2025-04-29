Выходные под давлением: солнечная активность на майские праздники

Метеозависимым стоит уделить особое внимание своему здоровью.

Пика солнечной активности стоит ожидать в майские праздники. На этот период придется, как минимум, два всплеска. Вторая половина месяца будет спокойнее, но специалисты отмечают, что «возбужденный» уровень геомагнитной активности все равно повлияет на здоровье людей. Об этом сообщает URA.RU.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН, май начнется с магнитных бурь. В первый день праздников магнитосфера достигнет 4 баллов по Кр-индексу. Такой уровень может вызвать у метеозависимых людей головные боли и раздражительность.

На следующий день Кр-индекс дойдет до 5, что может вызвать головные боли, бессонницу, слабость, тахикардию, скачки артериального давления. 3 и 4 мая Солнце немного успокоится. Кр-индекс составит 3. Состояние здоровья у людей улучшится. Однако 5, 6 и 7 числа Землю накроет слабая магнитная буря.

Следующие три недели последнего месяца весны окажутся относительно спокойными. Только накануне и в сам День Победы Кр-индекс поднимется до 5. С 18 по 21 мая населению Земли стоит вновь ожидать усиления солнечной активности. Под конец месяца звезда успокоится. Кр-индекс не превысит 3.

«Другими словами метеозависимость — это избыточная реакция организма на изменения в окружающей среде. Это свойственно 20-30% населения. И возникает метеозависимость у людей с низким уровнем адаптации организма», — пояснила профессор Пермского государственного медицинского университета имени Вагнера Юлия Каракулова.

Магнитные бури — это вызванные поступлением в окрестности Земли возмущенных потоков солнечного ветра, кратковременные сильные и быстрые изменения в магнитном поле нашей планеты. Продолжительность таких волнений составляет от нескольких часов до нескольких дней.

Ранее 5-tv.ru писал о надвигающемся в начале майских праздников геомагнитном шторме. В то же время конец апреля отмечен слабой солнечной активностью.