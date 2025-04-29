Путин выступил на форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде. Главное

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Путин выступил на форуме «Великое наследие — общее будущее» в Волгограде

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Президент России заявил о необходимости архитектуры международной безопасности, которая не ущемляла бы интересы отдельных государств.

Миру нужна новая архитектура равной и неделимой безопасности, которая защищала бы одни страны не в ущерб другим. Президент России Владимир Путин говорил сегодня об этом в Волгограде на международном форуме «Великое наследие — общее будущее».

Основой для создания нового мироустройства могли бы стать уже действующие формы сотрудничества, такие как Союзное государство, ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — Прим. ред.), БРИКС. Также Владимир Путин назвал День Победы святым праздником для России и постсоветских стран. Он отметил стойкость и мужество воинов Красной армии, единство многонационального советского народа, которые стали несокрушимой силой.

«Все мы хорошо знаем, какую безмерно дорогую цену заплатили наши народы за победу над нацизмом. Какие колоссальные жертвы были принесены ради этого. И нет сомнения, что и в России, и в Беларуси, да и в других странах будут всегда помнить уроки этой войны. Главной из них очевиден: надо сделать все, чтобы противостоять возрождению нацизма. Распространению разрушительных идеологий, русофобии, антисемитизма, любых форм расизма, национальной или религиозной нетерпимости, так называемой исключительности, за которыми кроются претензии на мировое господство, попытки давления или вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — заявил глава государства.

Также сегодня Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Там они возложили цветы. Российский президент заявил, что в Сталинграде решалась судьба всего мира. Защитники города стояли насмерть и покрыли себя неувядаемой славой.

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