Праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы: прямая трансляция

Прямая трансляция салюта в честь 80-летия Великой Победы
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Торжественные фейерверки можно увидеть не только на Красной Площади, но и в Парке Победы на Поклонной горе, а также на Воробьевых горах.
Трансляция завершена
В Москве начался праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы над фашизмом. Прямая трансляция доступна на 5-tv.ru.
За освещение в столичном небе отвечает салютный дивизион Московского военного округа.
Традиционно торжественные фейерверки можно увидеть не только на Красной Площади, но и в Парке Победы на Поклонной горе, а также на Воробьевых горах. Запуск салюта традиционно планируется на смотровой площадке Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова (МГУ).
Посмотреть на красочное шоу в небе пришли тысячи москвичей и гостей столицы. Над их головами развеваются копии Знамени Победы, а на фоне звучит музыка времен Великой Отечественной войны, как дань тем, кто подарил жизнь будущим поколениям.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Красной площади столицы прошел Парад Победы в честь 80-летия подвига советского народа.
Каждый год 9 Мая граждане не только России, но и большей части мира почитают память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом. Праздник со слезами на глазах проходит во всех уголках государства.
Парад открыл вынос государственного флага и Знамени Победы. По Красной площади прошли подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника.
В шествии приняли участие также бойцы специальной военной операции (СВО). С речью к гражданам государства обратился президент России Владимир Путин, а завершилась она церемонией минуты молчания в память о погибших во времена Великой Отечественной войны.
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