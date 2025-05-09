Праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы: прямая трансляция

Торжественные фейерверки можно увидеть не только на Красной Площади, но и в Парке Победы на Поклонной горе, а также на Воробьевых горах.

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В Москве начался праздничный салют в честь 80-летия Великой Победы над фашизмом. Прямая трансляция доступна на 5-tv.ru.

За освещение в столичном небе отвечает салютный дивизион Московского военного округа.

Традиционно торжественные фейерверки можно увидеть не только на Красной Площади, но и в Парке Победы на Поклонной горе, а также на Воробьевых горах. Запуск салюта традиционно планируется на смотровой площадке Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова (МГУ).

Посмотреть на красочное шоу в небе пришли тысячи москвичей и гостей столицы. Над их головами развеваются копии Знамени Победы, а на фоне звучит музыка времен Великой Отечественной войны, как дань тем, кто подарил жизнь будущим поколениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Красной площади столицы прошел Парад Победы в честь 80-летия подвига советского народа.

Каждый год 9 Мая граждане не только России, но и большей части мира почитают память предков, отдавших жизнь за победу над мировым фашизмом. Праздник со слезами на глазах проходит во всех уголках государства.

Парад открыл вынос государственного флага и Знамени Победы. По Красной площади прошли подразделения российских войск, в числе которых пешие расчеты и военная техника.

В шествии приняли участие также бойцы специальной военной операции (СВО). С речью к гражданам государства обратился президент России Владимир Путин, а завершилась она церемонией минуты молчания в память о погибших во времена Великой Отечественной войны.