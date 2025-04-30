КПРФ отправила в зону специальной военной операции гуманитарную помощь

Эфирная новость 34 0

Коммунистическая партия России направила бойцам продовольствие, лекарства, технику и оборудование, включая квадрокоптеры и автомобили.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В зону специальной военной операции отправился 137-й гуманитарный конвой Коммунистической партии Российской Федерации. Для тех, кто сейчас на передовой, собрали самое необходимое.

На фронт доставят продукты, лекарства, а также снаряжение, оборудование и технику специального назначения. В том числе маскировочные сети, квадрокоптеры, мотоциклы и автомобили повышенной проходимости. Эта акция посвящена 80-летию Великой Победы.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.56
-0.99 93.17
-0.01
Учимся разговаривать честно: любовный гороскоп на май 2025

Последние новости

17:50
Дошло до суда: Жуков отстаивает права на хиты группы «Руки вверх!»
17:32
Бастрыкин и сотрудники СК РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
17:22
Фиктивные оценки: в Педиатрическом университете Петербурга выявлена масштабная коррупционная схема
17:10
Тотальный контроль: цензура в Европе стала предметом обсуждения на площадке ООН
16:58
Россия зафиксировала случаи вмешательства в морское судоходство
16:40
КПРФ отправила в зону специальной военной операции гуманитарную помощь

Сейчас читают

Не только карьера, но и личная жизнь: актер Котлярский благодарен роли Карпова
Казнить нельзя помиловать: Вован и Лексус доказали важность закона о контроле иноагентов
«В «Великании»: звезды на красной дорожке спортивной драмы «Финал»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака