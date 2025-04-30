«Все, что осталось»: журналистка показала на фото челюсть Адольфа Гитлера

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 31 0

Журналистка Ева Меркачева показала на фото челюсть Адольфа Гитлера

Меркачева показала на фото челюсть Адольфа Гитлера

Фото: Telegram/МеркачеваПрава/Merkacheva

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Кости фюрера являются основным доказательством того, что он действительно умер, а не сбежал в другую страну.

Была обнародована фотография челюсти фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Снимок выложила журналистка и член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«Все, что осталось, — это челюсти Гитлера и Евы Браун, ортопедический ботинок Геббельса. Их изъяли заранее и хранили как вещдоки. При этом именно челюсти Гитлера (мост верхней челюсти с 9 зубами и обгоревшая нижняя челюсть с 15 зубами) считались основным и безусловным доказательством того, что это он», — объяснила она.

Челюсть Гитлера — основное доказательство того, что фюрер действительно совершил самоубийство, а не сбежал в другую страну, добавила Меркачева.

Журналистка рассказала, что ей удалось ознакомиться со схемой бункера, в котором Гитлер прятался с Евой Браун. Спальня фюрера располагалась в углу, рядом с ней — личная ванная, кабинет и «комната для карт». Спальня-гостиная Евы Браун и ее туалетная комната прилегали к этим помещениям вплотную.

Далее — «собачий бункер», жилые помещения для охраны. Они занимали половину убежища. От покоев Гитлера были отделены общей гостиной и конференц-залом. В бункере также нашлось место для спальни главного идеолога нацистской пропаганды Геббельса и личного врача Гитлера Штумпфеггера.

«Из бункера, судя по схеме, было несколько выходов, в том числе один в сад. Крестиком помечено место, где в этом саду были сожжены тела Гитлера и Евы Браун», — рассказала Меркачева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ опубликовала рассекреченные документы о смерти Гитлера.

Тема:
День Победы 9 Мая
30 апр
В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая
30 апр
Путин посетил марафон «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве
30 апр
Бастрыкин и сотрудники СК РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
30 апр
Важнейшая дата: 80 лет назад над Рейхстагом подняли красное Знамя Победы
30 апр
Тысячи зрителей: «Хор Турецкого» в Вене исполнил песни Победы
30 апр
ФСБ опубликовала рассекреченные документы о смерти Гитлера
30 апр
«Сделать все»: Путин на форуме в Волгограде призвал помешать возрождению нацизма
29 апр
Рокот над поселком: «Русские витязи» прошли в парадном строю в небе над Идрицей
29 апр
Цвета георгиевской ленты: столицу украсят ко Дню Победы
29 апр
Выходные под давлением: солнечная активность на майские праздники
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.56
-0.99 93.17
-0.01
Учимся разговаривать честно: любовный гороскоп на май 2025

Последние новости

19:25
Путин: рано или поздно отношения РФ с Европой восстановятся
19:13
Третий на подходе: мама Тимати подтвердила беременность его возлюбленной
19:07
Путин указал на опасность национализма
18:59
В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая
18:50
«Все, что осталось»: журналистка показала на фото челюсть Адольфа Гитлера
18:36
«Позволю себе»: как Волочкова проведет майские праздники

Сейчас читают

Не только карьера, но и личная жизнь: актер Котлярский благодарен роли Карпова
Казнить нельзя помиловать: Вован и Лексус доказали важность закона о контроле иноагентов
Тысячи зрителей: «Хор Турецкого» в Вене исполнил песни Победы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака