«Все, что осталось»: журналистка показала на фото челюсть Адольфа Гитлера

Журналистка Ева Меркачева показала на фото челюсть Адольфа Гитлера
Фото: Telegram/МеркачеваПрава/Merkacheva
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Кости фюрера являются основным доказательством того, что он действительно умер, а не сбежал в другую страну.
Была обнародована фотография челюсти фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера. Снимок выложила журналистка и член Совета по правам человека Ева Меркачева в своем Telegram-канале.
«Все, что осталось, — это челюсти Гитлера и Евы Браун, ортопедический ботинок Геббельса. Их изъяли заранее и хранили как вещдоки. При этом именно челюсти Гитлера (мост верхней челюсти с 9 зубами и обгоревшая нижняя челюсть с 15 зубами) считались основным и безусловным доказательством того, что это он», — объяснила она.
Челюсть Гитлера — основное доказательство того, что фюрер действительно совершил самоубийство, а не сбежал в другую страну, добавила Меркачева.
Журналистка рассказала, что ей удалось ознакомиться со схемой бункера, в котором Гитлер прятался с Евой Браун. Спальня фюрера располагалась в углу, рядом с ней — личная ванная, кабинет и «комната для карт». Спальня-гостиная Евы Браун и ее туалетная комната прилегали к этим помещениям вплотную.
Далее — «собачий бункер», жилые помещения для охраны. Они занимали половину убежища. От покоев Гитлера были отделены общей гостиной и конференц-залом. В бункере также нашлось место для спальни главного идеолога нацистской пропаганды Геббельса и личного врача Гитлера Штумпфеггера.
«Из бункера, судя по схеме, было несколько выходов, в том числе один в сад. Крестиком помечено место, где в этом саду были сожжены тела Гитлера и Евы Браун», — рассказала Меркачева.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ФСБ опубликовала рассекреченные документы о смерти Гитлера.
- 30 апр
- В ЕК предупредили Вучича о последствиях посещения им Москвы 9 мая
- 30 апр
- Путин посетил марафон «Знание. Первые» в Музее Победы в Москве
- 30 апр
- Бастрыкин и сотрудники СК РФ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
- 30 апр
- Важнейшая дата: 80 лет назад над Рейхстагом подняли красное Знамя Победы
- 30 апр
- Тысячи зрителей: «Хор Турецкого» в Вене исполнил песни Победы
- 30 апр
- ФСБ опубликовала рассекреченные документы о смерти Гитлера
- 30 апр
- «Сделать все»: Путин на форуме в Волгограде призвал помешать возрождению нацизма
- 29 апр
- Рокот над поселком: «Русские витязи» прошли в парадном строю в небе над Идрицей
- 29 апр
- Цвета георгиевской ленты: столицу украсят ко Дню Победы
- 29 апр
- Выходные под давлением: солнечная активность на майские праздники
Читайте также
80%
Нашли ошибку?