Остерегайтесь деревьев: москвичей предупредили о штормовом ветре с 3 по 5 мая

Следует соблюдать осторожность во время пребывания на улице.

В период с 3 по 5 мая в Москве скорость ветра увеличится до 17 м/с. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

«По прогнозам синоптиков, сегодня и до понедельника, 5 мая, включительно в столице ожидается усиление ветра с порывами до 17 м/с», — сказано в сообщении.

Москвичам настоятельно рекомендовали не использовать в качестве укрытия деревья и не парковать под ними машины. Во время пребывания на улице следует соблюдать осторожность. По шкале Бофорта скорость в 17м/с соответствует восьми баллам — это штормовой ветер. Он достаточно силен, чтобы ломать крупные ветки и легкие конструкции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Москве побит 116-летний рекорд по количеству осадков. Снег в столице выпал в разгар майских праздников — в ночь на 2 мая. Количество осадков — 24 миллиметра. Для того, чтобы поставить новый рекорд, хватило 12-ти часов. Прежде такие показатели были зафиксированы в 1909 году — тогда 1 мая выпал 21 миллиметр.

Рекордное количество осадков зарегистрировано также в некоторых частях Подмосковья. Среди них Дмитров — 22 миллиметра, Можайск — 21, Электроугли и Немчиновка — по 20. При этом температура воздуха в Московском регионе варьировалась от плюс 2 до плюс 8 градусов.