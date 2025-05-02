В Москве побит 116-летний рекорд по количеству осадков

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 35 0

Тишковец: в Москве 1 мая побит 116-летний рекорд по количеству осадков

В Москве побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Тема:
Погода

В разгар майских праздников — в ночь на 2 мая — в столице пошел снег.

В столице 1 мая этого года — всего лишь за 12 часов — был побит 116-летний рекорд по количеству выпавших осадков, сообщил в своем ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец Telegram-канале.

Рекорд, о котором идет речь, рекорд был зарегистрирован в 1909 году — тогда в Москве 1 мая выпал 21 мм осадков.

«Выпало небывалые 24 мм, на Балчуге — 22 мм, Тушино — 28 мм, что составляет 40-45% от месячной нормы осадков», — уточнил Тишковец.

В некоторых частях Подмосковья синоптики также зарегшестрировали аномальное количество осадков — Дмитрове (22 мм), Можайске (21 мм), Электроуглях и Немчиновке (20 мм).

Позднее Тишковец сообщил, что в Москве в ночь с 1 на 2 мая пошел снег. При этом температура воздуха была от плюс 2 до плюс 8 градусов.

«Сильный снег наблюдается в аэропортах Шереметьево (видимость ухудшается до 900 метров) и Внуково (видимость — 1,4 километра)», — написал синоптик.

Накануне руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в первые пять-семь дней мая температура в столице выше климатической нормы не поднимется, при этом 1 мая она будет заметно ниже этой нормы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал читателям, как модно утеплиться на майских в 2025 году, чтобы скрасить непогоду и не простудиться в долгожданные весенние выходные.

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