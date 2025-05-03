Прогноз на 4 мая: какую солнечную активность ждать метеозависимым

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 46 0

Сегодня уровень магнитосферы резко вырос до «красных» значений.

Прогноз на 4 мая: какую солнечную активность ждать метеозависимым

Фото: 5-tv.ru

Начало мая выдалось богатым на магнитные бури. Сегодня, например, уровень магнитосферы резко подскочил до «красных» значений. Чего ждать от солнечной активности 4 мая — в материале URA.RU.

Последние несколько дней солнечная активность заметно уменьшается. Данные Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ свидетельствуют о том, что уровень возмущений на звезде понизился до чтырех 4 баллов из десяти возможных.

За прошедшие сутки зафиксировано только две маленькие вспышки на Солнце, которые не повлияют на состояние магнитосферы Земли.

По прогнозам ученых, 4 мая магнитосфера Земли, скорее всего, останется спокойной с вероятностью 53%. Эксперты уверяют, что уровень геомагнитной активности должен оставаться на «зеленом» уровне, но исключать возможность магнитной бури нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 3 по 5 мая в Москве скорость ветра увеличится до 17 м/с. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Москвичам настоятельно рекомендовали не использовать в качестве укрытия деревья и не парковать под ними машины. Во время пребывания на улице следует соблюдать осторожность. По шкале Бофорта скорость в 17м/с соответствует восьми баллам — это штормовой ветер. Он достаточно силен, чтобы ломать крупные ветки и легкие конструкции.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.49
-0.07 92.84
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая для всех знаков зодиака

Последние новости

21:59
Не было прав: в Дагестане арестовали организатора смертельной прогулки на катере
21:39
«Дожили»: Оксана Самойлова и Джиган сделали необычный подарок дочери
21:20
Прогноз на 4 мая: какую солнечную активность ждать метеозависимым
20:59
«Мы офигели»: как Роза Сябитова разочаровала Гуфа
20:37
Международная федерация гимнастики присвоила нейтральный статус 43 российским спортсменам
20:19
Не только на уроках: на Украине в школах проверяют использование госязыка

Сейчас читают

Кровь стынет в жилах: почему женщин успокаивает тру-крайм
«Я рвусь в бой»: Ирина Пегова рассказала о своей главной страсти
Крупнейшая за десятилетия авария: в Подмосковье борются с последствиями непогоды
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Трагедия жизни Фрунзика Мкртчяна из «Кавказской пленницы»
💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака