Прогноз на 4 мая: какую солнечную активность ждать метеозависимым

Начало мая выдалось богатым на магнитные бури. Сегодня, например, уровень магнитосферы резко подскочил до «красных» значений. Чего ждать от солнечной активности 4 мая — в материале URA.RU.

Последние несколько дней солнечная активность заметно уменьшается. Данные Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ свидетельствуют о том, что уровень возмущений на звезде понизился до чтырех 4 баллов из десяти возможных.

За прошедшие сутки зафиксировано только две маленькие вспышки на Солнце, которые не повлияют на состояние магнитосферы Земли.

По прогнозам ученых, 4 мая магнитосфера Земли, скорее всего, останется спокойной с вероятностью 53%. Эксперты уверяют, что уровень геомагнитной активности должен оставаться на «зеленом» уровне, но исключать возможность магнитной бури нельзя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в период с 3 по 5 мая в Москве скорость ветра увеличится до 17 м/с. Об этом сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Москвичам настоятельно рекомендовали не использовать в качестве укрытия деревья и не парковать под ними машины. Во время пребывания на улице следует соблюдать осторожность. По шкале Бофорта скорость в 17м/с соответствует восьми баллам — это штормовой ветер. Он достаточно силен, чтобы ломать крупные ветки и легкие конструкции.