Собянин: оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 58 0

Для обогрева эвакуированных жителей были выделены специальные автобусы.

Собянин: «Оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Наприенко

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Оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сегодня в городе произошло происшествие — пожар в квартире на улице Генерала Тюленева. Причины устанавливаются. На месте оперативно работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы, медики. Оказываем всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

К месту пожара выехали два автобуса для обогрева эвакуированных жителей дома, уточняет столичный Дептранс.

Также выделен экипаж дорожного патруля для контроля ситуации на дорогах. Временно ограничено движение по улице Генерала Тюленева от Профсоюзной улицы.

Возгорание на юго-западе Москвы произошло в результате взрыва. Люди оказались заблокированы в квартирах на последнем этаже многоквартирного дома. Произошло обрушение между девятым и восьмым этажами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что СК начал проверку по факту пожара в жилом доме в Москве.

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