Трамп приказал восстановить и заново открыть тюрьму Алькатрас

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

Его сын ранее предложил содержать там нелегальных иммигрантов.

Трамп приказал восстановить и заново открыть тюрьму Алькатрас

Фото: www.globallookpress.com/Walter G. Arce Sr.

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По решению президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, легендарная тюрьма Алькатрас, расположенная на острове в заливе Сан-Франциско, будет восстановлена и вновь начнет функционировать. Об этом американский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social в понедельник, 5 мая.

«Сегодня я приказываю Бюро тюрем совместно с министерством юстиции, ФБР и министерством внутренней безопасности вновь открыть существенно расширенный и перестроенный Алькатрас», — говорится в сообщении.

В обновленной тюрьме Алькатрас будут содержать наиболее опасных преступников Соединенных Штатов. По словам Трампа, открытие исправительного учреждения станет «символом закона, порядка и правосудия».

В конце января Дональд Трамп — младший выступил с инициативой вновь открыть тюрьму Алькатрас для нелегальных иммигрантов. Об этом он заявил в ответ на сообщение в социальной сети, в котором говорилось, что Трамп планирует подписать указ о создании до 30 тысяч мест в тюрьме Гуантанамо для нелегальных иммигрантов-правонарушителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп назвал имя своего возможного преемника на посту президента США.

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