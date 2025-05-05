Дружба парочками: SHAMAN и Лепс вышли в свет с возлюбленными

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 61 0

SHAMAN и Мизулина провели двойное свидание с Лепсом и Кибой

Ужин на четверых: SHAMAN и Лепс вышли в свет с возлюбленными

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

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Встреча была похожа на двойное свидание.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и общественный деятель, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина провели вечер в компании друзей. Ими стали народный артист РФ Григорий Лепс и его молодая невеста Аврора Киба.

Как сообщает 7Дней.ru, звезды встретились в одном из столичных ресторанов — мероприятие стало своеобразным двойным свиданием. На ужине звезды не только пообщались в неформальной обстановке, но и оставили автографы на тарелке в память о вечере. Кадры встречи попали в сеть.

Ранее Дронов уже намекал на возможную свадьбу с Мизулиной. Вскоре после развода с супругой Еленой Мартыновой осенью 2024 года, артист подтвердил роман с главой «Лиги безопасного интернета». По слухам, пара может пожениться уже этим летом.

111111Артисты оставили автографы на тарелке. Фото: «Instagram*/avrorakiba

У Лепса тоже все серьезно. Однако о дате его свадьбы с молодой дамой сердца пока не известно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сложились отношения у 19-летней невесты Лепса с его детьми.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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