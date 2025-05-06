Возлюбленная Тимати подтвердила беременность, показав округлившийся живот

Совсем скоро рэпер станет отцом в третий раз.

Возлюбленной 41-летнего рэпера и предпринимателя Тимура Юнусова, известного как Тимати, Валентине Ивановой всего 21, но уже скоро она станет мамой. А сам артист многодетным отцом — у него уже есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Слухи о грядущем прибавлении курсировали уже некоторое время, и теперь Иванова их окончательно подтвердила.

В конце апреля мама Тимати Симона Юнусова также рассказала поклонникам, что Валентина беременна, сняв ее на видео. А будущая мама подошла к своему официальному заявлению творчески. Она опубликовала ролик, в котором позирует на пляже и в определенный момент поворачивается боком, демонстрируя уже большой оголенный живот.

Instagram*/halfbloodval; 5-tv.ru

Подписчики воодушевленно поздравляют звездную пару со скорым пополнением. Но кроме поздравлений звучат и вопросы. Валентина Иванова — третья женщина, готовая подарить рэперу наследника. Вот только Тимати, похоже, все еще не готов узаконить отношения с матерью очередного ребенка. Он все еще холостяк! Публика ждет предложения руки и сердца, ведь влюбленные уже давно вместе, девушку одобрила строгая Симона, да и малыш на подходе!

Ранее, писал 5-tv.ru, фигуристка Алена Косторная рассекретила пол будущего ребенка.

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