Возлюбленная Тимати подтвердила беременность, показав округлившийся живот

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 48 0

Беременная девушка рэпера Тимати Валентина Иванова показала округлившийся живот

Беременная женщина Тимати

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Совсем скоро рэпер станет отцом в третий раз.

Возлюбленной 41-летнего рэпера и предпринимателя Тимура Юнусова, известного как Тимати, Валентине Ивановой всего 21, но уже скоро она станет мамой. А сам артист многодетным отцом — у него уже есть 11-летняя дочь Алиса от модели Алены Шишковой и пятилетний сын Ратмир от Анастасии Решетовой. Слухи о грядущем прибавлении курсировали уже некоторое время, и теперь Иванова их окончательно подтвердила.

В конце апреля мама Тимати Симона Юнусова также рассказала поклонникам, что Валентина беременна, сняв ее на видео. А будущая мама подошла к своему официальному заявлению творчески. Она опубликовала ролик, в котором позирует на пляже и в определенный момент поворачивается боком, демонстрируя уже большой оголенный живот.

Instagram*/halfbloodval; 5-tv.ru

Подписчики воодушевленно поздравляют звездную пару со скорым пополнением. Но кроме поздравлений звучат и вопросы. Валентина Иванова — третья женщина, готовая подарить рэперу наследника. Вот только Тимати, похоже, все еще не готов узаконить отношения с матерью очередного ребенка. Он все еще холостяк! Публика ждет предложения руки и сердца, ведь влюбленные уже давно вместе, девушку одобрила строгая Симона, да и малыш на подходе!

Ранее, писал 5-tv.ru, фигуристка Алена Косторная рассекретила пол будущего ребенка.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
81.91
0.42 92.91
0.07
Жади или Латифа: кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака

Последние новости

0:59
Представители 24 стран посетят парад Победы на Красной площади
0:39
«Наша сексуальная жизнь — табу для всех»: Юлия Ковальчук о семейной жизни
0:19
Возлюбленная Тимати подтвердила беременность, показав округлившийся живот
23:55
В МВД Дагестана рассказали о состоянии пострадавшего в перестрелке полицейского
23:32
Вокруг здания Верховной рады Украины появился забор из колючей проволоки
23:10
Украинские мигранты работают на лесоповалах в Финляндии

Сейчас читают

F-35 в деталях: Трамп накажет строптивых союзников «потайной кнопкой»?
«В кровь не бьемся»: Гарик Богомазов рассказал про футбольные тренировки
«Мужчины могут поучиться»: певица Севиль о характере Стаса Михайлова
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу