Отражена атака еще одного летевшего к Москве беспилотника

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Дарья Корзина
Дарья Корзина Срочная новость 74 0

В столице введены ограничения в аэропортах.

Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву

Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

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Перехвачен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы. На месте падения обломков работают экстренные службы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Также известно, что с 18:19 введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Домодедово. Информацию подтвердили в Росавиации.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны боевиков ВСУ после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что силы ПВО России отразили атаку двух беспилотников, направлявшихся на Москву. Кроме того, в ночь на вторник российские военные отбили атаку украинских дронов на несколько регионов, уничтожив 105 беспилотников.

Также 5-tv.ru сообщал, что гражданам, которые запустят летательные аппараты в Москве, грозит штраф в 50 тысяч рублей. В прокуратуре уточнили, что ответственность касается не только физических, но и юридических лиц.

Последним может грозить приостановка деятельности на срок до 90 суток.

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