Грядки, шашлыки и личные границы: как избежать семейных конфликтов на майских праздниках
Психолог Сулим: обиды могут помешать совместному семейному отдыху на даче
Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
По словам психолога, главная ошибка — не проговорить ожидания от совместной поездки на дачу.
Совместный отдых на природе может укрепить семейные узы или, наоборот, стать серьезным испытанием для отношений. Семейный психолог Софья Сулим в беседе с Life.ru поделилась советами, как избежать бытовых ссор и не испортить себе выходные на даче.
По ее словам, главная ошибка — не проговорить с родными ожидания от поездки. Один хочет есть шашлыки и спать, другой — вскопать весь огород.
«Важно прояснить, чего хочет один, чего хочет другой, и что мы вместе хотим. И уже это дает понимание, что мы на это выделяем время», — объяснила Сулим.
Психолог советует не бросаться в работу с порога дачи и дать себе время на адаптацию. Кроме того, каждому стоит выделить «личное пространство» — возможность побыть в одиночестве или просто в тишине. А если напряжение все-таки возникло, лучше сразу задать себе вопрос: «На что я злюсь?»
«Если я устала, я честно говорю: мне нужно отдохнуть, я не буду готовить. Это уважение к себе — и его не стоит перекладывать на других», — добавила эксперт.
Ранее 5-tv.ru предупреждал о штрафах за неверное вывешивание российских флагов на майских праздниках.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?