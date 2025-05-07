Протеин и здоровье почек: как избежать опасных последствий для организма

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Мария Сидорова
Мария Сидорова 32 0

Врач Павел Низин: некачественные протеиновые добавки вредят почкам

Протеин и здоровье почек: как избежать опасных последствий для организма

Фото: www.globallookpress.com/Frank May

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Врач предупредил, что важно наблюдать за реакцией тела после начала приема протеиновых добавок.

Протеиновые коктейли давно стали частью рациона у спортсменов и тех, кто следит за фигурой. Добавки могут навредить почкам, если речь идет о некачественных продуктах с вредными примесями или избыточных дозировках. Об этом URA.RU рассказал врач-уролог Павел Низин.

По словам специалиста, сывороточный, растительный протеин и казеин не представляют опасности для здоровых людей. Они усваиваются так же, как белок из обычных продуктов — мяса, рыбы или молочных изделий. Научные исследования не подтверждают вреда от белковых добавок при соблюдении дозировки и отсутствии хронических болезней почек.

Риски возникают при употреблении несертифицированного или поддельного протеина — такие добавки могут содержать вредные примеси, в том числе тяжелые металлы. Врач также предупреждает: не стоит полностью заменять натуральную еду порошками. Это грозит нехваткой клетчатки, витаминов и минералов.

Для здорового человека суточная норма белка — от 1,2 до 2,2 граммов на килограмм массы тела. Максимально за один прием организм способен усвоить 30–40 граммов протеина. При повышенном потреблении белка важно пить достаточно жидкости — не менее 1,5–2 литров в сутки.

Если у человека есть хронические заболевания почек, дополнительный белок может усугубить состояние. В таких случаях рацион нужно согласовывать с врачом. Также к специалисту стоит обратиться, если после начала приема протеина появились отеки, пенистая моча или повысилось артериальное давление.

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