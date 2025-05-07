Ограничения связи введены в регионах страны в рамках подготовки к Параду Победы

Эфирная новость 30 0

Повторные отключения ждут пользователей и 9 Мая.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
День Победы 9 Мая

Сегодня мобильный интернет на несколько часов пропал более чем в 30 городах. Сообщается о проблемах в работе платежных терминалов и банкоматов. В столице сложно вызвать такси, приложения не работают. Или же выдают, например, такую ошибку — из Петербурга в Москву агрегатор предложил доехать всего за 159 рублей.

О возможных перебоях во время репетиции парада пользователей предупредили заранее. Сотовые компании, банки и службы доставки отправили клиентам сообщения, в которых говорится, что ограничения связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы и защиты граждан от возможных угроз.

Из-за атаки украинских беспилотников сегодня были задержаны десятки рейсов. В очереди на вылет — тысячи человек. Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома. Сейчас там работает транспортная прокуратура — сотрудники следят за соблюдением прав пассажиров. Многие авиакомпании предлагают изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат билетов.

Отключение мобильного интернета ждет пользователей и 9 Мая.

Тема:
День Победы 9 Мая
7 мая
В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом
7 мая
Президент Монголии прибыл в Москву на празднование 80-летия Победы
7 мая
Большой вклад маленьких героев: как дети помогали тылу и фронту на пути к Победе
7 мая
VK проведет Всероссийскую минуту молчания онлайн и представит проекты ко Дню Победы
7 мая
В Петербурге готовятся к самому масштабному шествию «Бессмертного полка»
7 мая
Россия ударит «Орешником» по Киеву в случае украинских провокаций на День Победы
7 мая
Слышите ли меня, матери?! Пронзительные истории женщин на фронте в ВОВ
7 мая
Шолохов сбежал с показа: как Сергей Бондарчук снимал культовый фильм «Судьба человека»
7 мая
«Молчаливое эхо войны»: в Астрахани открыли часовню в память о защитниках Отечества
7 мая
На парад Победы в 98 лет: ветеран-панфиловец посетит Красную площадь 9 мая
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
80.96
-0.95 91.92
-0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:07
Ограничения связи введены в регионах страны в рамках подготовки к Параду Победы
18:50
В кинопарке «Москино» пройдут показы военных фильмов под открытым небом
18:33
Желтый налет и язвы: как язык сигнализирует о проблемах со здоровьем
18:16
Путин провел переговоры с Мадуро в преддверии Парада Победы
17:59
Теперь рекордсмены: юные москвичи выступили на чемпионате по профмастерству
17:42
«Опытные, умные политики» — Матвиенко о приехавших на Параде Победы зарубежных лидерах

Сейчас читают

«Золотой щит»: США переносят войну в космос — подробности
МИЦ «Известия» представил спецпроект «Два мира. Одна война» к 80-летию Победы
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Не только «Паразиты» и «Игра в кальмара»: В чем успех корейского кино?

Интересные материалы

🧕Кто вы из сериала «Клон» по знаку зодиака
👩Модный гороскоп всем знакам на весну лето 2025
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
Какие культовые советские фильмы снимали по Золотому кольцу