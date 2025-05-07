Ограничения связи введены в регионах страны в рамках подготовки к Параду Победы

Сегодня мобильный интернет на несколько часов пропал более чем в 30 городах. Сообщается о проблемах в работе платежных терминалов и банкоматов. В столице сложно вызвать такси, приложения не работают. Или же выдают, например, такую ошибку — из Петербурга в Москву агрегатор предложил доехать всего за 159 рублей.

О возможных перебоях во время репетиции парада пользователей предупредили заранее. Сотовые компании, банки и службы доставки отправили клиентам сообщения, в которых говорится, что ограничения связаны с обеспечением безопасности ко Дню Победы и защиты граждан от возможных угроз.

Из-за атаки украинских беспилотников сегодня были задержаны десятки рейсов. В очереди на вылет — тысячи человек. Пулково принял 74 самолета в качестве запасного аэродрома. Сейчас там работает транспортная прокуратура — сотрудники следят за соблюдением прав пассажиров. Многие авиакомпании предлагают изменить дату вылета или оформить вынужденный возврат билетов.

Отключение мобильного интернета ждет пользователей и 9 Мая.