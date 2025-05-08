Российские войска освободили село Липовое в ДНР

Последние данные из зоны проведения специальной военной операции. Там наши войска сегодня освободили село Липовое в Краматорском районе ДНР.

Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки «Запад». В ходе боев ВСУ потеряли более 200 боевиков. Кроме того, отражена очередная атака ВСУ на Курскую область.

Несколько подразделений наши десантники встретили огнем еще в Сумской области. Так что до ближайшего поселка Теткино они так и не добрались.

А теперь уникальные кадры, на которых наши операторы дронов демонстрируют ювелирную работу. Недалеко от границы боевики спрятали бронемашины в старом коровнике. И вот на наших глазах один за другим в ангар залетают беспилотники и подрывают технику.