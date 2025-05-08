Собянин: в 30 центрах госуслуг открыта выставка «Москва — с заботой об истории»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 19 0

В этом году тема экспозиции — 80-летие Великой Победы.

Собянин: В 30 центрах госуслуг открыта выставка «Москва — с заботой об истории»

Фото: mos.ru

Проекту «Москва — с заботой об истории» исполнилось шесть лет. Об этом рассказал мэр столицы России Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что за время работы проекта москвичи передали на хранение больше 20 тысяч семейных реликвий: фотографий, писем, документов и предметов времен Великой Отечественной войны, а также фото- и видеопленок с советского времени до 2000-х годов.

Любой желающий может принести материалы в офисы «Мои документы», сотрудники их отправят в Главархив Москвы. Там экспонаты при необходимости отреставрируют и обеспечат подходящие условия хранения.

В настоящее время в 30 центрах госуслуг открыта выставка «Москва — с заботой об истории». В этом году экспозиция приурочена к 80-летию Великой Победы. Материалы, переданные в Главархив, можно найти и в виртуальном музее с таким же названием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве был найден архив музея завода «Динамо» — Сергей Собянин.

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