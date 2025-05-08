В честь 80-летия Великой Победы москвичам предлагают изучить улицы с историей

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 26 0

В этом поможет аудиогид «Живая память».

В честь 80-летия Великой Победы москвичам предлагают изучить улицы с историей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне проект «Город заданий» предлагает жителям и гостям Москвы отправиться в увлекательное путешествие по улицам, названным в честь защитников Родины. Об этом рассказали на сайте мэра города Сергея Собянина mos.ru.

Более 150 улиц Москвы носят имена солдат и командиров — танкистов, летчиков, партизан и разведчиков, чьи подвиги в годы Великой Отечественной войны стали частью истории нашей страны.

С помощью аудиогида «Живая память» жители и гости столицы смогут погрузиться в истории героев, узнать о ключевых событиях военных лет и по-новому взглянуть на знакомые места, где пролегают их ежедневные маршруты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 30 центрах госуслуг открыта выставка «Москва — с заботой об истории».

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