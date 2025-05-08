Администрация Трампа планирует обнародовать «скрытую правду» о Байдене

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Команда Трампа планирует опубликовать интервью Байдена с секретной информацией

команда Трампа «обнажит скрытую правду» о Байдене

Фото: www.globallookpress.com/Aaron Schwartz - Pool via CNP

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Речь идет о записи разговора экс-лидера США со спецпрокурором Робертом Хуром.

Администрация президента США Дональда Трампа намерена обнародовать аудиозапись интервью бывшего американского лидера Джо Байдена со спецпрокурором Робертом Хуром. Издание Politico со ссылкой на источники пишет, что этот фрагмент «обнажит одно из величайших сокрытий правды» в истории.

О том, что Байден отказался предоставлять комитету конгресса по надзору аудиозапись своего разговора со спецпрокурором, стало известно в мае 2024 года. Собеседник экс-президента тогда охарактеризовал его как «симпатичного пожилого мужчину с проблемами с памятью». Их беседа состоялась в ходе расследования ненадлежащего хранения американским лидером секретных документов.

«Администрация Трампа планирует обнародовать аудиозапись интервью бывшего президента Джо Байдена с Робертом Хуром, спецпрокурором, который расследовал хранение Байденом секретных документов и поднимал вопрос о его умственном состоянии», — пишет Politico.

Собеседник издания — близкий к Дональду Трампу адвокат Майк Дэвис. Он описал эту запись как ту, что способна раскрыть «величайшее сокрытие правды». Известно, что штат Байдена готовится к публикации интервью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп анонсировал очередную пресс-конференцию.

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Администрация Трампа планирует обнародовать «скрытую правду» о Байдене

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