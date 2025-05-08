Китайский продюсер «Красного шелка» рассказал о перспективах фильма

Картина открыла новые перспективы для развития сотрудничества двух стран.

Аудитория КНР полюбит «Красный шелк» — картина выходит в прокат в Поднебесной в сентябре 2025 года. О перспективах фильма рассказал китайский продюсер фильма Лю Сюань.

«Я надеюсь, что китайская аудитория полюбит этот фильм так же сильно, как и российская», — сказал кинодеятель.

Лю Сюань также отметил, что этот кинопроект открывает новые перспективы для российско-китайского творческого союза. По его словам, производство фильмов в тандеме не только помогает генерации качественного контента, но и способствует укреплению связи и дружбы между народами России и Китая.

Кроме того, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн озвучил письмо от главы КНР с поздравлениями народов обеих стран.

«По случаю празднования 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления против японской агрессии и Советского Союза в Великой Отечественной войне хочу от всей души поздравить китайский и российский народы, которые 80 лет назад внесли неоценимый вклад в победу в мировой войне против фашизма», — зачитал он.

Фильм «Красный шелк» был представлен российским зрителям в феврале 2025 года и уже успел собрать почти 700 миллионов рублей, став лидером кинопроката. Производством картины занимались Nota Bene Film Group и Национальная Медиа Группа (НМГ), дистрибуцией — «НМГ Кинопрокат».

Прежде, 8 мая, НМГ и Медиакорпорация Китая заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание документа произошло во время визита делегации Поднебесной в Москву в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что работа над второй частью фильма «Красный шелк» уже начата.