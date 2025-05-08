Генпродюсер фильма «Красный шелк» рассказал о начале работы над второй частью

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 27 0

Картина вышла в России на четырех онлайн-платформах.

Фото, видео: НМГ кинопрокат; 5-tv.ru

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Фильму «Красный шелк» отведена ведущая роль в гуманитарном сотрудничестве России и Китая. Кинолента была создана в тандеме двух стран, а сейчас начинается работа и над второй частью картины. Об этом заявил генеральный продюсер фильма Вадим Быркин.

Кинодеятель рассказал, что «Красный шелк» идет в прокате в России и СНГ. Кроме того, фильм вышел на четырех российских онлайн-платформах.

«Знаете, во время работы над фильмом мы поняли, что у нас общие ценности. Это семья, история, традиции. По словам Лао-цзы, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Этот первый шаг мы уже сделали, и сейчас мы приступили к работе над продолжением „Красного шелка“, уверены, что годы совместного сотрудничества приведут к десятилетним совместным успехам», — сказал Быркин.

Ранее 5-tv.ru генеральный директор Национальной Медиа Группы Светлана Баланова также поделилась своим мнением о фильме «Красный шелк». Она отметила, что картина поддерживает создание совместных кино проектов России и Китая.

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