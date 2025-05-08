«Я все успела»: Волочкова назвала причину ухода со свадьбы дочери

Балерина Анастасия Волочкова объяснила свой уход со свадьбы дочери Ариадны. Причиной поступка звезда поделилась в беседе с журналистами Woman.ru.

«Свадьба прошла прекрасно, я приехала на свадьбу на следующий день после моего спектакля ''Одержимость''. Я подарила им вместо цветов торт из цветов — из белых роз. Пожелала им счастья. Благословила их. В день свадьбы я уехала — я одним днем поехала туда. И я в тот же вечер уехала на поезде обратно, потому что на следующий день у меня уже был спектакль в Москве. Моя ''Одержимость'' состоялась и мне нужно было все успеть. И я все успела», — поделилась Анастасия Волочкова в беседе с Woman.ru.

Также Волочкова призналась, что благословение дочь с избранником получили уже во второй раз. Первый случился при знакомстве Анастасии с Никитой. Также балерина за несколько дней до свадьбы посетила и венчание молодых, которое прошло в Санкт-Петербурге, в церкви святой Екатерины.

Ариадна Волочкова вышла замуж за своего возлюбленного Никиту Григоряна в конце апреля. Свадьба прошла в особняке Мясникова в центре Санкт-Петербурга. Вся организация торжества была оплачена мамой счастливой невесты. Волочкова на свадьбу дочери потратила десять миллионов рублей. Несмотря на то, что праздник шел к своей кульминации, старшая Волочкова неожиданно решила с него уйти. Пошли слухи, что балерина была не в настроении из-за скандала с молодоженами.

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