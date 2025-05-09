Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

Парадные расчеты прошли торжественным маршем по главной площади города.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петропавловске-Камчатском состоялся парад. Он начался в 10:00 по местному времени (1:00 по московскому. — Прим. ред.). По главной площади города торжественным маршем прошли парадные расчеты.
В торжественном шествии участвовали военнослужащие из разных частей Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе кадеты.
С приветственным словом к участникам парада обратился командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также выразил свои поздравления жителям региона с Днем Победы.
Ранее космонавты «Роскосмоса» обратились к жителям России с поздравлением в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время на борту Международной космической станции находятся три космонавта: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. Все они являются героями Российской Федерации и летчиками-космонавтами.
В четверг Герой России Данияр Джартанов, который пронесет боевое знамя во главе колонны участников СВО, рассказал о подготовке к Параду Победы. Его впечатления публиковал 5-tv.ru.
- 9 мая
- Премьер Словакии прибыл в Москву для участия в праздновании Дня Победы
- 8 мая
- Киностудия Горького покажет классику военного кино на крупнейших экранах Москвы
- 8 мая
- «Священная дата»: Путин произнес речь перед иностранными гостями
- 8 мая
- Сильнее огня и разлуки: трогательные письма времен Великой Отечественной войны
- 8 мая
- География Победы: какие памятники героям Великой Отечественной войны сохранились за рубежом
- 8 мая
- «Наше дело прокукарекать, а там хоть и не рассветай»: как снимали «В августе 44-го…»
- 8 мая
- Ничто не забыто: 10 главных фильмов о Великой Отечественной войне
- 8 мая
- Грелись водкой и носили рюкзаки с кирпичами: как снимали «…А зори здесь тихие»
- 8 мая
- «Праздновать День Победы — только в Москве»: Гузеева посетила Берлин
- 8 мая
- Пять евродепутатов планируют посетить парад Победы в Москве
Читайте также
80%
Нашли ошибку?