Парад Победы прошел в Петропавловске-Камчатском

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 15 0

Парадные расчеты прошли торжественным маршем по главной площади города.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Тема:
День Победы 9 Мая

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Петропавловске-Камчатском состоялся парад. Он начался в 10:00 по местному времени (1:00 по московскому. — Прим. ред.). По главной площади города торжественным маршем прошли парадные расчеты.

В торжественном шествии участвовали военнослужащие из разных частей Вооруженных сил Российской Федерации, в том числе кадеты.

С приветственным словом к участникам парада обратился командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов также выразил свои поздравления жителям региона с Днем Победы.

Ранее космонавты «Роскосмоса» обратились к жителям России с поздравлением в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В настоящее время на борту Международной космической станции находятся три космонавта: Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков. Все они являются героями Российской Федерации и летчиками-космонавтами.

В четверг Герой России Данияр Джартанов, который пронесет боевое знамя во главе колонны участников СВО, рассказал о подготовке к Параду Победы. Его впечатления публиковал 5-tv.ru.

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