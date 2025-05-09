Россия чтит всех, кто сражался: посол РФ в Германии Нечаев призвал к вечной памяти героев
Посол Нечаев: Россия чтит каждого, кто отдал жизнь ради победы в ВОВ
Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Халдей; 5-tv.ru
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В немецких Трептов-парке и Тиргартене похоронены более семи тысяч советских солдат.
Россия не делит подвиг в Великой Отечественной войне по национальностям. Об этом заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время церемонии в Трептов-парке и Тиргартене в Берлине. Именно там покоятся более семи тысяч советских солдат.
«Сегодня мы чтим память погибших солдат всех наций и народностей, которые находятся здесь», — подчеркнул дипломат.
Также посол поблагодарил тех, кто помогает сохранять воинские захоронения и поддерживает организацию памятных мероприятий. Отдельные слова признательности он адресовал немецкой Комиссии по военным захоронениям и всем, кто, по его словам, «бережет общее прошлое».
Комментируя ситуацию с годовщиной окончания Второй мировой войны, Нечаев отметил, что не получал от МИД Германии указаний ограничивать участие официальных лиц из России и Белоруссии в торжествах.
Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы. Он отметил, что наследие военного поколения — ключевое оружие Победы в нынешней борьбе.
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