«Общался со Сталиным, помогал Рокоссовскому»: ветеран Пономаренко о встречах с первыми лицами СССР

99-летний участник Великой Отечественной войны успел послужить на двух фронтах.

Приехавший из Луганска в Москву на Парад Победы 99-летний ветеран Георгий Пономаренко встречался с Верховным главнокомандующим СССР Иосифом Сталиным. Об этом участник Великой Отечественной войны рассказал 5-tv.ru.

«Со Сталиным общался, с Молотовым один раз общался. Встречался со Сталиным на Ялтинской и Потсдамской конференциях», — поделился ветеран.

Пономаренко подчеркнул, что во вторую встречу со Сталиным, тот его узнал.

Кроме этого, ветерану однажды представилась возможность помочь маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому наладить радиосвязь.

«Я ему связь давал на Одере. Наблюдательный пункт. Позвонил ему, сказал, связь работает…» — вспомнил ветеран.

Георгий Пономарев успел послужить на двух фронтах. Ветеран принимал участие в боях за освобождение Кенигсберга и Варшавы, брал штурмом Берлин. Он также вспомнил, как почти перед самой Победой он встретил американских солдат. И они тепло поприветствовали друг друга.

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