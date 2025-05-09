Путин вручил Токаеву лист о награждении его отца
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сержант в одиночку одолел противника в 1945 году.
На торжественной церемонии в День Победы президент России Владимир Путин передал президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву официальный лист, подтверждающий присвоение его отцу Кемелю награды.
«Уважаемый Касым Кемелевич, хочу передать вам наградной лист. Это документ, который засвидетельствовал награждение Вашего отца», — сказал Путин.
Президент Казахстана поблагодарил за память и подчеркнул, что 9 Мая остается священным днем для всех, кто прошел войну.
«Фронтовики всегда чтили именно этот праздник, потому что День Победы для них был самым главным днем года и всей жизни. И фронтовики всегда вспоминали павших товарищей и для них конечно же, это была незабываемая память, это было стальное поколение. Это люди, которые по сути дела высоко подняли знамя народа победителя, народа освободителя. Фактически единого народа», — отметил Токаев.
Он также напомнил, что его родной дядя похоронен в братской могиле в Ржевском районе. В 2009 году Токаев лично нашел место его захоронения. Фотография воина размещена на памятном панно в Ржеве — по решению российских властей.
Кемель Токаев с 17 июля 1943 года прикрывал советские танки, действуя на передовой. Несмотря на плотный артиллерийский огонь, он обеспечивал разведку поврежденной техники и находил безопасные пути для продвижения бронетехники.
Во время боев Кемель Токаев уничтожил около 20 немецких солдат. В январе 1945 года он первым ворвался на вражескую позицию, ликвидировал пятерых и захватил одного в плен. Получив ранение, он сумел вернуться к своим, по пути обезвредив пленного, решившего сбежать.
Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поблагодарил иностранных лидеров за приезд на Парад Победы в Москву.
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