Членство не гарантировано: Рютте о вступлении Украины в НАТО

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 17 0

Марк Рютте высказался о возможности вступления Украины в НАТО

Членство не гарантировано: Рютте о вступлении Украины в НАТО

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

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Вхождение Незалежной в состав организации не исключено в долгосрочной перспективе.

Членство Украины в НАТО не было одним из условий мирного соглашения. Об этом заявил во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Марк Рютте.

«Все члены НАТО согласились с необратимым путем вступления Украины в НАТО, но мы никогда не договаривались о том, что в рамках мирного соглашения Украине будет гарантировано членство в НАТО. Это никогда не было согласовано», — прокомментировал он.

Это стало ответом на вопрос о поддержании Рютте и Мерцем мысли о вступлении Незалежной в альянс в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта с Россией.

Генсекретарь добавил, что членство Украины в НАТО вероятно в более долгосрочной перспективе. Однако в настоящее время, когда ведутся мирные переговоры, организация не может давать никаких обещаний.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Венгрия выслала двух украинских шпионов. Они работали под дипломатическим прикрытием в посольстве Незалежной в угоду киевского режима. 

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