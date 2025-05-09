Первые леди зарубежных государств посетили Парад Победы в Москве

Парад на Красной Площади в Москве в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне посетили не только главы зарубежных государств, но и их супруги. Первые леди поддерживают своих мужей во всем, поэтому сопровождали их и во время праздника.

Ирма Хашиг (Абхазия)

Ирма Хашиг, которая выглядит как фарфоровая статуэтка, замужем за президентом Абхазии Бадры Гунбы. Глава государства не раскрывает тайны своей семейной жизни. Об этой чете известно только то, что у них двое сыновей.

Президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга Ирма Хашиг

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Флорес Силия (Венесуэла)

Первая леди Венесуэлы занимала пост генерального прокурора страны. В 1992 году в качестве адвоката защищала военных, участвовавших в попытке переворота, в том числе и его главу — Уго Чавеса. Будущий президент страны Николас Мадуро занимался освобождением Чавеса. При этих обстоятельствах Николас и Флорес и познакомились, а после стали жить в гражданском браке. В 2013 году пара узаконила отношения перед первыми президентскими выборами Мадуро. Избранница лидера Венесуэлы старше его почти на 10 лет. У обоих супругов есть дети от предыдущих браков, однако общих они так и не завели.

Президента Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Флорес Силия

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Нго Фыонг Ли (Вьетнам)

В отличие от жены Николаса Мадуро, первая леди Вьетнама выбрала более творческую профессию. Нго Фыонг Ли отучилась в художественной школе, однако искусству она предпочла журналистику. Проработала на федеральном телевидении ведущей. А затем ее назначали главой отдела культуры и искусства национальной вещательной компании Вьетнама.

Генеральный секретарь Компартии Вьетнама То Лам с супругой Нго Фыонг

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Лис Куеста Пераса (Куба)

Лис Куеста Пераса, как и Нго Фыонг Ли, является второй супругой президента своей родной страны. Она приезжает в Россию не в первый раз — в 2019 она уже посещала «Музей Победы» на Поклонной горе. До замужества Лис занималась развитием туризма на государственном уровне.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель и его супруга Лис Куеста

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Чжу Чжу Хла (Мьянма)

Чжу Чжу Хла супруга премьер-министра Мьянмы является главой Государственного административного совета, главнокомандующим Вооруженными силами страны. Она успела не только посетить Парад Победы, но и пообщаться с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и посетить балетное выступление в Большом театре.

Премьер-министра Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна с супругой Чжу Чжу Хла

Фото: Пресс-служба Совета Федерации

Снежана Додик

Президент Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Москву с супругой Снежаной. Несмотря на то, что она личность непубличная и выходит с мужем в свет нечасто, на этот раз она решила его сопровождать.

Глава страны с первой леди познакомились еще в средней школе. Снежана экономист по образованию, однако больше внимания она уделяет не профессиональной деятельности, а внукам и детям. Их у нее и ее супруга двое и семеро соответственно.

Это уже третий раз, когда Снежана посещает Россию. Она приезжала в Санкт-Петербург и в Казань на саммит БРИКС в 2024 году.

Супруга президента Сербской Республики Снежана Додик

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского режиссера Оливера Стоуна за визит на Парад Победы.