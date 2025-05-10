«Такой праздник чувствуется везде»: как Сергей Гармаш отмечает День Победы

Ощущение сопричастности должно исходить изнутри.

Отмечать 9 Мая важно в первую очередь внутренне, лично осознавая смысл памятной даты. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте в парке «Зарядье» рассказал народный артист России Сергей Гармаш.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»; 5-tv.ru

«В детстве мы просто смотрели парад и было застолье», — вспомнил артист, отвечая на вопрос о восприятии праздника.

По его мнению, необходимо проживать всю радость и боль в такое время самостоятельно, доходить до сути.

«Самое точное и правильное — отмечать День Победы внутри себя», — считает актер.

Несмотря на то, что все россияне празднуют по-разному, веяние гордости за мужество предков проявляется повсеместно.

«Это такой праздник, которому 80 лет, чувствуется везде», — пояснил собеседник.

Самые любимые даты Сергея Леонидовича — 9 Мая и Новый год.

«Это те дни, когда независимо от заявлений прессы и календаря, чувствуешь этот праздник вокруг себя и в себе», — заключил он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Гармаш собирается выступить в Херсоне после его освобождения. В ноябре 2023 года артист приезжал на гастроли в Геническ. Позже он побывал в Мелитополе и Бердянске, а также в Чаплынке и Скадовске.