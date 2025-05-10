Свыше 7 миллионов россиян присоединились к виртуальной минуте молчания в День Победы
Среди участников акции были и представители шоу-бизнеса.
Фото: © РИА Новости/Антон Матросов
Более семи миллионов человек приняли участие в виртуальной минуте молчания», чтобы почтить память героев, павших в Великой Отечественной войне. Итоги акции подвели в VK.
«За 9 мая в масштабном спецпроекте приняли участие более семи миллионов человек, среди которых Азамат Мусагалиев, Ольга Бузова, Николай Басков, Настасья Самбурская, Юлия Гаврилина, Анна Покров, Слава Бустер, Милана Некрасова и другие известные артисты и блогеры», — сообщили в пресс-службе компании.
В день годовщины 80-летней Победы в Великой Отечественной войне пользователи «ВКонтакте» и «Одноклассников» могли присоединиться онлайн к минуте молчания и почтить память героев, которые совершили бессмертный подвиг.
В вышеупомянутых соцсетях 9 мая появлялось предложение присоединиться к виртуальной минуте молчания. После перехода в мини-приложение в нем запускался звук метронома, и каждый мог почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Победу.
«День Победы — один из важнейших праздников, который связывает миллионы россиян. Мы хотели провести самую масштабную минуту памяти онлайн, чтобы объединить пользователей со всей России, помочь им почувствовать свою причастность к сохранению памяти о героях и их подвигу, который дал нам возможность жить, мечтать и создавать свое будущее», — сказала заместитель старшего вице-президента по спецпроектам VK Зоя Новикова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие просветительские проекты в честь 80-летия Великой Победы запустила компания VK.
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