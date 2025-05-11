США одобрили передачу Украине дальнобойных ракет из Германии

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 30 0

Произведенное в Соединенных Штатах оружие не может уходить на экспорт, минуя при этом правительство Вашингтона.

Вашингтон одобрил передачу Украине 100 ракет для Patriot из Германии

Фото: www.globallookpress.com/Jens Büttner

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Соединенные Штаты согласовали отправку Украине 125 дальнобойных артиллерийских ракет и 100 ракет, которые, по сообщению The New York Times, предназначены для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Германии. В материале издание сослалось на источник в Конгрессе США.

По словам автора публикации, произведенное в Соединенных Штатах оружие не может уходить на экспорт, минуя при этом правительство Вашингтона, в том числе если оно располагается в другой стране.

До этого президент США Дональд Трамп указывал, что не намерен отправлять оружие на Украину, это делал американский экс-лидер Джо Байден. Однако новые факты говорят об обратном.

Ранее 5-tv.ru писал, что самолеты с оружием для Украины развернулись в воздухе после указа Трампа. Позже пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала причину, по которой Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине. Она отмечала, что в стране пересматривают финансирование Незалежной.

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