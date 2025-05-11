Песков: серьезные переговоры необходимы для поиска мира на Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 26 0

Зеленский готовности к урегулированию конфликта не проявил.

Песков указал на необходимость серьезных переговоров для поиска мира на Украине

Фото: © РИА Новости/Сергей Карпухин

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Единственным способом для установления устойчивого мира на Украине являются серьезные переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Устойчивый мир может быть найден только через серьезные переговоры», — сказал официальный представитель Кремля в ответ на вопрос о возможности достижения мира после переговоров в Турции во время беседы с журналистами.

По словам Пескова, президент Украины Владимир Зеленский готовности к переговорам не проявил, к тому же Киев неоднократно нарушал режим прекращения огня во время перемирия, инициированного российской стороной.

«Многие москвичи, многие гости нашего города были свидетелями нарушения режима прекращения огня. Атаки беспилотников, закрытые аэропорты и угроза воздушного сообщения», — напомнил Песков.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встречу российский лидер предложил провести 15 мая в Стамбуле. Президент добавил, что у него запланирован разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Путин не исключил, что в ходе переговоров с Киевом получится «выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу».

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